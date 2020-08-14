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Пьяный водитель влетел в группу детей в Крыму: есть жертвы
В оккупированном Крыму новое ДТП с детьми. На этот раз пьяный водитель без прав сбил на тротуаре группу малышей. Трагедия случилась в Новосельцево Джанкойского района.
Как сообщают Новости Крыма, под колесами машины оказались три девочки — 10-летняя, четырехлетняя и двухлетняя. Четырехлетняя погибла на месте от тяжелых травм. Две ее подруги сейчас в больнице. Дети играли рядом с домом и не заметили угрозу со стороны трассы.
Уже после ДТП выяснилось, что 34-летний водитель «Жигулей» сел за руль пьяным и ехал, не следя за дорогой. Прав автовладелец лишился еще четыре года назад за серьезное нарушение правил. Свою вину в аварии водитель признал, готовится его арест.
Напомним, после крупной аварии на трассе «Таврида» 31 июля в Крыму случилось еще одно резонансное ДТП. В Севастополе Mercedes протаранил ехавший впереди автобус.17
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