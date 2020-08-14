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Происшествия

В Киеве у моста Метро утонул упавший с гидроцикла мужчина

11:56 14 августа 2020
Гидроцикл

Вечером в четверг, 13 августа, в Киеве возле моста Метро на Десенке утонул мужчина — гидроцикл, на котором он ехал, перевернулся. Ранее в Оболонском районе столицы из воды достали тело утонувшего мальчика.

Как сообщают в столичном главке ГосЧС, информация о перевернувшемся гидроцикле поступила спасателям около 20:00.

«Водолазы начали поисковые работы, и нашли тело мужчины на глубине 7 м. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело достали на поверхность и передали следственно-оперативной группе», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре на Фрунзенском канале утонул семилетний мальчик — ребенок пошел купаться, пока его мать с другом на берегу пили спиртное. Тело ребенка обнаружили в 10 метрах от берега.

Иллюстративное фото.

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