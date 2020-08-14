- 12:54 Антициклон Emil: синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных
- 12:51 Самолет ВВС Беларуси отправился с тайным грузом на военную базу в России
- 12:48 «Барселона» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 12:39 Mazda влетела в кофейню на остановке: первые детали и видео жуткого ДТП в Киеве
- 12:32 Лукашенко заявил, что «пока жив» и отреагировал на забастовки в Беларуси
- 12:29 Популярная телеведущая похудела на девять килограммов
- 12:29 Кроссовки Майкла Джордана с осколком из разбившегося щита проданы за баснословную сумму
- 12:13 Тихановская выступила с новым обращением
- 12:01 Шнуров отличился едким стихом о российской вакцине от коронавируса
- 11:56 В Киеве у моста Метро утонул упавший с гидроцикла мужчина
- 11:51 Доллар и евро дешевеют: что будет с курсом на следующей неделе
- 11:42 В Чехии при покупке снайперских патронов задержали российского дипломата: СМИ раскрыли подробности
В Киеве у моста Метро утонул упавший с гидроцикла мужчина
Вечером в четверг, 13 августа, в Киеве возле моста Метро на Десенке утонул мужчина — гидроцикл, на котором он ехал, перевернулся. Ранее в Оболонском районе столицы из воды достали тело утонувшего мальчика.
Как сообщают в столичном главке ГосЧС, информация о перевернувшемся гидроцикле поступила спасателям около 20:00.
«Водолазы начали поисковые работы, и нашли тело мужчины на глубине 7 м. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело достали на поверхность и передали следственно-оперативной группе», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре на Фрунзенском канале утонул семилетний мальчик — ребенок пошел купаться, пока его мать с другом на берегу пили спиртное. Тело ребенка обнаружили в 10 метрах от берега.
Иллюстративное фото.392
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
Ветер: 3 м/с С
Давление: 749 мм