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Mazda влетела в кофейню на остановке: первые детали и видео жуткого ДТП в Киеве
В Киеве на пересечении улиц Днепровская Набережная и Княжий Затон водитель автомобиля Mazda влетел в кофейный киоск — пострадали два человека. Ранее в столице на улице генерала Наумова в киоск врезалась маршрутка — момент попал на видео.
Как сообщает «dtp.kiev.ua», водитель влетевшего в кофейню авто госпитализирован в критическом состоянии, у продавца повреждена рука.
Также сообщается, что авто выехало на пешеходную зону после столкновения с другой машиной.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе столкнулись две машины, одну из которых ударом отбросила на стоявший неподалеку МАФ — автомобиль загорелся.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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