Mazda влетела в кофейню на остановке: первые детали и видео жуткого ДТП в Киеве

В Киеве на пересечении улиц Днепровская Набережная и Княжий Затон водитель автомобиля Mazda влетел в кофейный киоск — пострадали два человека. Ранее в столице на улице генерала Наумова в киоск врезалась маршрутка — момент попал на видео.

Как сообщает «dtp.kiev.ua», водитель влетевшего в кофейню авто госпитализирован в критическом состоянии, у продавца повреждена рука.

Также сообщается, что авто выехало на пешеходную зону после столкновения с другой машиной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе столкнулись две машины, одну из которых ударом отбросила на стоявший неподалеку МАФ — автомобиль загорелся.

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