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Происшествия

Mazda на скорости влетела в кофейню в Киеве: момент происшествия попал на видео

13:46 14 августа 2020
ДТП на Днепровской Набережной

Момент ДТП в Киееве, где на улице Княжий Затон Mazda, зацепив Lexus, влетела в кофейню, попал на видео.

«По предварительной информации, водитель транспортного средства Mazda совершил проезд на красный запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Lexus. После чего автомобиль Mazda совершил наезд на препятствие, а именно МАФ», — сообщают в Патрульной полиции Киева.

Столичные полицейские также сообщают, что водителю Mazda и одному из работников кофейни понадобилась помощь медиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на улице генерала Наумова водитель маршрутки выехал на тротуар и врезался в киоск — момент ДТП попал на видео.

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