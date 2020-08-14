В Одессе у мужчины украли из автомобиля 100 тысяч долларов

В Одессе, которая угодила в топ-20 самых криминальных городов Европы, а в Украине оказалась на первом месте, очередная крупная кража. Неизвестный «изъял» из автомобиля Toyota, принадлежащего 58-летнему местному жителю, сумку, в которой было сто тысяч долларов. Там же находились документы на автомашину и водительское удостоверение ее владельца.

Как стало известно, ЧП произошло в Киевском районе города. Злоумышленник скрылся с места совершения преступления, его место нахождения пока неизвестно.

Данную информацию «ФАКТАМ» подтвердили в региональном главке Нацполиции, дополнив, что начато уголовное производство по статье «Кража» УК Украины.

Напомним, недавно в Киеве двое иностранцев вытащили из авто полмиллиона гривен.

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