Избил и посадил на цепь: под Одессой иностранец издевался над 10-летним сыном сожительницы

В Болградском районе, на юге Одесской области, 50-летний иностранец ударил в лицо 10-летнего сына своей сожительницы, а потом приковал его цепью к радиатору. В таком положении мальчик пребывал до тех пор, пока его не обнаружила старшая (на пять лет) сестра. Она рассказала обо всем бабушке, которая тут же обратилась в полицию. (Ранее в Днепре 8-летнего ребенка посадили на цепь за то, что громко разговаривал.)

Как сообщили правоохранители, мать этих девочки и мальчика неоднократно привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение ею своих родительских обязанностей.

«Вот и сейчас она заявила, что не видела, чтобы сожитель оскорблял ее детей. Между тем даже сам подозреваемый не отрицал, что совершил такие действия, поскольку пребывал в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в полиции.

Из дома семьи полицейские изъяли цепь, которой правонарушитель «воспитывал» мальчика, и другие вещественные доказательства его противоправных действий.

Мужчине объявили о подозрении по статье «Незаконное лишение свободы или похищение человека» (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о шокирующей истории в Белгород-Днестровском районе под Одессой, где трое озверевших «воспитателей» издевались над девочкой — били и приковали ее цепью.

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