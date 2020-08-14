27.26 / 27.50 31.99 / 32.45
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Избил и посадил на цепь: под Одессой иностранец издевался над 10-летним сыном сожительницы

18:28 14 августа 2020
ребенка приковали цепью

В Болградском районе, на юге Одесской области, 50-летний иностранец ударил в лицо 10-летнего сына своей сожительницы, а потом приковал его цепью к радиатору. В таком положении мальчик пребывал до тех пор, пока его не обнаружила старшая (на пять лет) сестра. Она рассказала обо всем бабушке, которая тут же обратилась в полицию. (Ранее в Днепре 8-летнего ребенка посадили на цепь за то, что громко разговаривал.)

Как сообщили правоохранители, мать этих девочки и мальчика неоднократно привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение ею своих родительских обязанностей.

«Вот и сейчас она заявила, что не видела, чтобы сожитель оскорблял ее детей. Между тем даже сам подозреваемый не отрицал, что совершил такие действия, поскольку пребывал в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в полиции.

Из дома семьи полицейские изъяли цепь, которой правонарушитель «воспитывал» мальчика, и другие вещественные доказательства его противоправных действий.

Мужчине объявили о подозрении по статье «Незаконное лишение свободы или похищение человека» (ч. 2 ст. 146 УК Украины). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о шокирующей истории в Белгород-Днестровском районе под Одессой, где трое озверевших «воспитателей» издевались над девочкой — били и приковали ее цепью.

Читайте также: В Сумской области отец три года держал на цепи больного сына

117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Колонна протестующих в Минске

Новость о "победе" Лукашенко только усилила протесты в Беларуси

ребенка приковали цепью

Избил и посадил на цепь: под Одессой иностранец издевался над 10-летним сыном сожительницы

Жан-Клод Ван Дамм

Стало известно, где Ван Дамм проживает в Киеве и во сколько ему это обходится

Владимир Омелян

САП закончила расследование против экс-министра Омеляна: в чем его обвиняют

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер