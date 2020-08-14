- 23:10 В центре Одессы обнаружен труп, второй за день
- 22:59 «Барселона» — «Бавария» — 2:5: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов, видео голов
- 22:47 Лукашенко проиграл, от этого он еще опаснее: озвучены три варианта Кремля для Беларуси
- 22:18 Приняли к сведению: в Украине предупредили о последствиях выдачи "вагнеровцев" России
- 21:43 Солнечно, но уже не жарко: какой будет погода на выходных в Одессе
- 21:12 Тука увидел шаги к "договорняку" с Россией по Донбассу: что об этом известно
- 21:07 Где смотреть онлайн «Барселона» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 20:48 В Запорожье вспышка COVID в общежитии: заболели иностранные студенты
- 20:05 Лукашенко отдал Путину задержанных в Беларуси "вагнеровцев"
- 20:04 Если сильно наказать Лукашенко, он еще больше сблизится с Путиным: что пишут о Беларуси западные СМИ
- 19:57 Украина приглашает на работу белорусских IT-специалистов: их ждут особые условия
- 19:51 Евросоюз запустил санкционный процесс против Лукашенко
В центре Одессы обнаружен труп, второй за день
В Одессе, где в пятницу, 14 августа, у мужчины украли из автомобиля 100 тысяч долларов, к вечеру зафиксирован новый инцидент с криминальным подтекстом: в историческом центре города прохожий обнаружил труп неизвестного.
Об этом он сообщил на спецлинию 102, указав, что место страшной находки — перекресток улиц Жуковского и Канатной, под мостом.
В полиции данную информацию подтвердили, уточнив, что, по словам звонившего, обнаруженное тело — обгоревшее и располагается на матрасе.
Сейчас на месте происшествия работает следственно -оперативная группа.
Характерно, что это уже второе за сутки происшествие подобного рода: в ночь на пятницу, 14 августа, недалеко от известного промтоварного рынка «7-й километр» обнаружена мертвой обнаженная молодая женщина.
Как сообщили в полиции, тело потерпевшей находилось прямо на автодороге Одесса — Белгород — Днестровский. Ее одежду — джинсы, рубашка, обувь и пр. — нашли в поле, в нескольких сотнях метров от тела.
«Часть дороги, где обнаружена женщина, в это время суток безлюдна — люди здесь ночью, как правило, пешком не ходят. Автомобили передвигаются на большой скорости..», — утверждают в полиции.
Вместе с тем, люди, которые видели обнаруженное тело, утверждают, что погибшая была беременна. «Это, в частности, отчетливо заметно по ее выпирающему животу», — заявили очевидцы.
К концу дня полицейские установили личность погибшей. Это 29-летняя одесситка. «Согласно акту судебно-медицинского обследования тела, женщина умерла от травматического шока, вызванного многочисленными повреждениями головы, туловища, рук и ног», — уверяют в полиции.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце июля в Польше, в Великопольском воеводстве, недалеко от города Конин нашли тело погибшего украинца и рядом его документы. На мертвое тело случайно наткнулись при осмотре кустов недалеко от железнодорожной станции Сплаве.116
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 749 мм