27.26 / 27.50 31.99 / 32.45
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В центре Одессы обнаружен труп, второй за день

23:10 14 августа 2020
Полиция на месте инцидента

В Одессе, где в пятницу, 14 августа, у мужчины украли из автомобиля 100 тысяч долларов, к вечеру зафиксирован новый инцидент с криминальным подтекстом: в историческом центре города прохожий обнаружил труп неизвестного.

Об этом он сообщил на спецлинию 102, указав, что место страшной находки — перекресток улиц Жуковского и Канатной, под мостом.

В полиции данную информацию подтвердили, уточнив, что, по словам звонившего, обнаруженное тело — обгоревшее и располагается на матрасе.

Сейчас на месте происшествия работает следственно -оперативная группа.

Характерно, что это уже второе за сутки происшествие подобного рода: в ночь на пятницу, 14 августа, недалеко от известного промтоварного рынка «7-й километр» обнаружена мертвой обнаженная молодая женщина.

Как сообщили в полиции, тело потерпевшей находилось прямо на автодороге Одесса — Белгород — Днестровский. Ее одежду — джинсы, рубашка, обувь и пр. — нашли в поле, в нескольких сотнях метров от тела.

«Часть дороги, где обнаружена женщина, в это время суток безлюдна — люди здесь ночью, как правило, пешком не ходят. Автомобили передвигаются на большой скорости..», — утверждают в полиции.

Вместе с тем, люди, которые видели обнаруженное тело, утверждают, что погибшая была беременна. «Это, в частности, отчетливо заметно по ее выпирающему животу», — заявили очевидцы.

К концу дня полицейские установили личность погибшей. Это 29-летняя одесситка. «Согласно акту судебно-медицинского обследования тела, женщина умерла от травматического шока, вызванного многочисленными повреждениями головы, туловища, рук и ног», — уверяют в полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце июля в Польше, в Великопольском воеводстве, недалеко от города Конин нашли тело погибшего украинца и рядом его документы. На мертвое тело случайно наткнулись при осмотре кустов недалеко от железнодорожной станции Сплаве.

116

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Полиция на месте инцидента

В центре Одессы обнаружен труп, второй за день

Лукашенко проиграл, от этого он еще опаснее: озвучены три варианта Кремля для Беларуси

Лукашенко проиграл, от этого он еще опаснее: озвучены три варианта Кремля для Беларуси

Марина Боржемская

Без кефира и творога: названы главные правила ужина

Задержание боевиков

Приняли к сведению: в Украине предупредили о последствиях выдачи "вагнеровцев" России

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер