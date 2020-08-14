В центре Одессы обнаружен труп, второй за день

В Одессе, где в пятницу, 14 августа, у мужчины украли из автомобиля 100 тысяч долларов, к вечеру зафиксирован новый инцидент с криминальным подтекстом: в историческом центре города прохожий обнаружил труп неизвестного.

Об этом он сообщил на спецлинию 102, указав, что место страшной находки — перекресток улиц Жуковского и Канатной, под мостом.

В полиции данную информацию подтвердили, уточнив, что, по словам звонившего, обнаруженное тело — обгоревшее и располагается на матрасе.

Сейчас на месте происшествия работает следственно -оперативная группа.

Характерно, что это уже второе за сутки происшествие подобного рода: в ночь на пятницу, 14 августа, недалеко от известного промтоварного рынка «7-й километр» обнаружена мертвой обнаженная молодая женщина.

Как сообщили в полиции, тело потерпевшей находилось прямо на автодороге Одесса — Белгород — Днестровский. Ее одежду — джинсы, рубашка, обувь и пр. — нашли в поле, в нескольких сотнях метров от тела.

«Часть дороги, где обнаружена женщина, в это время суток безлюдна — люди здесь ночью, как правило, пешком не ходят. Автомобили передвигаются на большой скорости..», — утверждают в полиции.

Вместе с тем, люди, которые видели обнаруженное тело, утверждают, что погибшая была беременна. «Это, в частности, отчетливо заметно по ее выпирающему животу», — заявили очевидцы.

К концу дня полицейские установили личность погибшей. Это 29-летняя одесситка. «Согласно акту судебно-медицинского обследования тела, женщина умерла от травматического шока, вызванного многочисленными повреждениями головы, туловища, рук и ног», — уверяют в полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце июля в Польше, в Великопольском воеводстве, недалеко от города Конин нашли тело погибшего украинца и рядом его документы. На мертвое тело случайно наткнулись при осмотре кустов недалеко от железнодорожной станции Сплаве.

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