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Происшествия

Пожар в Одессе: горит 20-этажный жилой комплекс (видео)

0:15 15 августа 2020
Пожар в Одессе

Помимо найденного в центре города трупа пятница, 14 августа, ознаменовалась в Одессе еще и возгоранием в высотке на крупнейшем городском жилом массиве — поселке Котовского.

По словам очевидцев, пламя и сильное задымление наблюдаются на улице Марсельской, 60, в одном из домов ЖК «Острова», двадцатиэтажном.

Об этом сообщили очевидцы происшествия.

В районе верхних этажей наблюдается сильное задымление, дома обесточены. Проезд прибывших пожарных расчетов затрудняют припаркованные автомобили.

По словам жильцов, над крышей здания видны клубы дыма.

«Предположительно, из-за резкого скачка напряжения в электросети взорвались щитовые. На 19 этаже находятся люди, там все заволокло дымом… Проживающие выше 10 этажа не имеют возможности покинуть свои квартиры: кругом — едкий дым..», — утверждают очевидцы.

Информацию о возгорании позже подтвердили в региональном главке ГСЧС, куда в 21:40 в поступило сообщение о возгорании электрощитовой на третьем этаже указанного многоэтажного жилого дома.

«По прибытию на место вызова установлено возгорания кабелей на втором и третьем этажах, существует угроза распространения огня на жилые квартиры. Подразделения работают по повышенному номеру вызова „Пожар Ранг 2“. На 10 и 19-м этажах, проводится эвакуация людей из квартир. От ГСЧС привлечено 12 единиц техники и 43 человека личного состава», — уточнили в главке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабном пожаре в Чехии, где из-за поджога многоэтажки погибли 11 человек.

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