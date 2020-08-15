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Пожар в Одессе: горит 20-этажный жилой комплекс (видео)
Помимо найденного в центре города трупа пятница, 14 августа, ознаменовалась в Одессе еще и возгоранием в высотке на крупнейшем городском жилом массиве — поселке Котовского.
По словам очевидцев, пламя и сильное задымление наблюдаются на улице Марсельской, 60, в одном из домов ЖК «Острова», двадцатиэтажном.
Об этом сообщили очевидцы происшествия.
В районе верхних этажей наблюдается сильное задымление, дома обесточены. Проезд прибывших пожарных расчетов затрудняют припаркованные автомобили.
По словам жильцов, над крышей здания видны клубы дыма.
«Предположительно, из-за резкого скачка напряжения в электросети взорвались щитовые. На 19 этаже находятся люди, там все заволокло дымом… Проживающие выше 10 этажа не имеют возможности покинуть свои квартиры: кругом — едкий дым..», — утверждают очевидцы.
Информацию о возгорании позже подтвердили в региональном главке ГСЧС, куда в 21:40 в поступило сообщение о возгорании электрощитовой на третьем этаже указанного многоэтажного жилого дома.
«По прибытию на место вызова установлено возгорания кабелей на втором и третьем этажах, существует угроза распространения огня на жилые квартиры. Подразделения работают по повышенному номеру вызова „Пожар Ранг 2“. На 10 и 19-м этажах, проводится эвакуация людей из квартир. От ГСЧС привлечено 12 единиц техники и 43 человека личного состава», — уточнили в главке.
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