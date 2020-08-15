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Происшествия

До трех лет лишения свободы: в Житомирской области пьяный водитель сбил двух малолетних детей

3:45 15 августа 2020
ДТП под Житомиром

В пятницу, 14 августа, в городе Коростышев Житомирской нетрезвый руководитель ВАЗа совершил наезд на двух малолетних детей, которые играли на проезжей части дороги. Ранее сообщалось о том, что в Крыму пьяный водитель влетел в группу детей.

О дорожно-транспортном происшествии вод Житомиром сообщили в областном управлении Нацполиции.

«Предварительно установлено, что мальчик и девочка, оба 2015 г. р., играли возле дома на краю проезжей части дороги, когда на них наехал ВАЗ», — сказано в сообщении.

За рулем автомобиля находился 58-летний местный житель, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате указанного ДТП обоих детей доставили в местную больницу. После обследования и оказания необходимой помощи девочке назначено амбулаторное лечение, а мальчик госпитализирован.

Водителя полицейские также доставили в медицинское учреждение для обследования по употреблению спиртного. Проведенные тесты показали у водителя состояние сильного алкогольного опьянения.

Предварительная правовая квалификация события — ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. За совершенное правонарушение виновнику может грозить наказание — от крупного штрафа и к ограничению свободы сроком до 3 лет и лишение права управления сроком на 3 года.

Продолжается выяснение всех обстоятельств.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном ДТП, которое произошло 14 августа, но уже в Киеве: на пересечении улиц Днепровская Набережная и Княжий Затон водитель автомобиля Mazda влетел в кофейный киоск, в результате чего пострадали два человека.

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