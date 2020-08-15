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Под Николаевом 3-летняя девочка сожгла автомобиль и чуть сама не сгорела (фото)
В селе Грейгово Витовского района Николаевской области сгорел автомобиль Mazda 626 на территории частного домовладения. На место происшествия выехало отделение 16-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию выяснилось, что оставленная родителями без присмотра девочка 3-х лет играла спичками внутри автомобиля, из-за чего он загорелся. Сосед и родители, увидев огонь, потушили пожар и достали ребенка из машины. Девочка получила значительные ожоги тела и каретой скорой помощи ее отправили в областную детскую больницу. Подожженный ею родительский автомобиль сгорел и восстановлению не подлежит.
ГСЧС призывает родителей быть внимательными к своим детям, особенно маленьким. Следить, чтобы они не играли с огнем, ведь это может привести к плачевным результатам.
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