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Происшествия

Под Николаевом 3-летняя девочка сожгла автомобиль и чуть сама не сгорела (фото)

9:17 15 августа 2020
Пожар

В селе Грейгово Витовского района Николаевской области сгорел автомобиль Mazda 626 на территории частного домовладения. На место происшествия выехало отделение 16-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию выяснилось, что оставленная родителями без присмотра девочка 3-х лет играла спичками внутри автомобиля, из-за чего он загорелся. Сосед и родители, увидев огонь, потушили пожар и достали ребенка из машины. Девочка получила значительные ожоги тела и каретой скорой помощи ее отправили в областную детскую больницу. Подожженный ею родительский автомобиль сгорел и восстановлению не подлежит.

ГСЧС призывает родителей быть внимательными к своим детям, особенно маленьким. Следить, чтобы они не играли с огнем, ведь это может привести к плачевным результатам.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве подожгли автомобиль Tesla, который, по версии СМИ, принадлежит экс-главе ОП Андрею Богдану.

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