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17-летняя девушка избивает девочек-подростков в Николаеве, а ее друзья снимают «подвиги» на видео
В Николаеве большой резонанс получили сообщения в соцсетях о том, что под Ингульским мостом регулярно собирается толпа подростков и одна из девушек зовет под мост прохожих — девочек-подростков, а затем избивает их. Все это ее друзья снимают на видео. Ранее стало известно, что в Сумах банда подростков несколько месяцев издевалась над 7-летним мальчиком.
«Знакомьтесь. Л., 17 лет. Унижает и избивает девочек, которые младше и слабее нее. «Королева» злачного для отбросов общества места под мостом. Своих жертв словесно преследует, требует прийти к «ее величеству» на казнь под Ингульский мост. Ее «свита» снимает казни на видео. Во время казни всем весело и смешно. Толпа подростков стоит и наблюдает за происходящим, игнорируя просьбы жертвы о помощи.
Сегодня уже написано заявление от родителей 14-летней девочки, которой Л. угрожала физической расправой", — написала на своей странице в Facebook Юлиана Зорина.
А в Telegram-канале h. nikolaev сообщается, что избитая девочка страдает сахарным диабетом, и после «казни» ей стало очень плохо.
В полиции не сообщают о выявлении либо задержании хулиганки, однако Управление патрульной полиции решило усилить патрулирование мест, где собираются подростки. Теперь маршрут патруля должен пройти и через упомянутое злачное место под Ингульским мостом.
Ну, а пользователи соцсетей требуют найти и наказать распоясавшуюся хулиганку, пишут, что по ней плачет тюрьма.
Как сообщали «ФАКТЫ», девочки-старшеклассницы зверски избили сверстницу в селе Зимна Вода на Львовщине. Уже упавшую жертву подростки били кулаками в лицо и ногами в живот. За жестокой сценой наблюдали приятели девушек и даже не пытались их остановить.97
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