Одессит Михаил Миронюк стал первым гражданином Украины, получившим награду от Международной морской организации (IMO) за решительность и лидерство, проявленные им во время пиратского нападения у берегов Нигерии. Напомним, на днях в Гвинейском заливе пираты снова захватили танкер с украинцами на борту.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Тогда в результате атаки пиратов на танкер Anuket Amber (флаг Панамы) большая часть экипажа (12 человек) была похищена, включая капитана, его старшего помощника, а также старшего механика. Судно оказалось полностью разграблено: пираты похитили все вещи и предметы, которые представляли какую-нибудь ценность.

Пострадавшее судно

На борту теплохода остались только два офицера — Михаил Миронюк, который впервые пошел в рейс в должности второго помощника капитана, и второй механик.

Украинец не только отремонтировал (совместно с коллегой) поврежденное пиратами радиооборудование, но и установил связь с местными властями, договорился с французским военным фрегатом о сопровождении судна в безопасное место, а и самостоятельно вел танкер в течение двух суток.

История получила известность только в 2019 году, когда моряк был отмечен благодарностью государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины.

Затем решение о поощрении нашего моряка было принято IMO и утверждено панелью международных экспертов. Однако из-за пандемии коронавируса вручение отличия произошло не в Лондоне, где находится штаб-квартира IMO, а в Одессе.

Вручение награды в Одессе

Как сообщали «ФАКТЫ», 12 августа в Украину наконец прибыли 12 наших соотечественников, входивших в состав экипажа судна SRAKANE, которые почти год не получали заработную плату и не могли вернуться в Украину, оставаясь в порту города Сан-Себастьян (Бразилия).



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