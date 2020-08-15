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Происшествия

В Днепре вспыхнул мощный пожар на складах с машинным маслом: фото и видео ЧП

16:04 15 августа 2020
Пожар

В Днепре 15 августа на улице Старокодакской случился крупный пожар. Вызов в службу «101» поступил около 12:15. За считанные минуты спасатели были на месте и боролись с огнем.

По предварительной информации, внутри помещений хранили машинное масло и аккумуляторы. Пламя бушевало и во дворе складов. Для его ликвидации задействовали несколько единиц техники, пишет Информатор.

Как сообщили в ГСЧС Украины, пожар произошел на территории ООО «Екатеринослав — 68» в одноэтажном складском помещении. Там хранились поддоны, автомобильные аккумуляторные батареи и емкости с автомобильным маслом.

«В 13:51 пожар локализован на площади 2 тысячи метров квадратных. Жертв та пострадавших нет», — говорится в сообщении спасателей.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Днепре возник пожар в студенческом общежитии вуза на улице Набережная Победы Соборного района. Возгорание возникло в одной из комнат общежития, расположенного на восьмом этаже 12-этажного здания.

Фото: Информатор

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