На Житомирской трассе произошло жесткое столкновение BMW в байком: эксклюзивные фото с места аварии

Днем в субботу, 15 августа, на Житомирском шоссе произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. В начале августа байкер попал в больницу в тяжелом состоянии в результате ДТП в Киеве на Троещине.

Столкновение BMW и дорогого престижного мотоцикла «Триумф» произошло недалеко от поворота на Чайки.

Как сообщает корреспондент «ФАКТОВ», со слов водителя автомобиля, он двигался на выезд из города. Перед АЗС начал маневрировать водитель мотоцикла. Транспорт в левом ряду приостановился. Стали тормозить и водители, движущиеся в среднем ряду. А водитель BMW, ехавший в крайней правой полосе, мотоциклиста не видел и продолжил движение.

После столкновения оба транспортные средства оказались далеко впереди от места удара. Байкер в тяжелом состоянии был госпитализирован.

По неподтвержденным данным, ему 35 лет. Информации о его состоянии пока нет. Степень вины участников ДТП определит следствие.

Движение на выезд из города было значительно усложнено больше трех с половиной часов.

Напомним, в июле на Голосеевском проспекте в Киеве разбился молодой мотоциклист, а под Одессой погиб байкер вместе с ребенком-пассажиром.

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