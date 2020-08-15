Мать знала, но не реагировала? На Одесчине 13-летняя девочка обвинила отчима в изнасиловании

В Белгород-Днестровском районе, на юге Одесской области, 13-летняя девочка стала жертвой отчима, который на протяжении месяца насиловал ее. Самое страшное, что об этом знала родная мать девочки, однако никак не реагировала, поскольку постоянно пребывала в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что именно здесь, в селе Старокозачье, трое озверевших «воспитателей» издевались над другой девочкой: били и приковали цепью.

О происшествии девочка рассказала соседям. По словам ребенка, отчим насиловал ее неестественным способом, дабы никто не смог доказать его злодеяния.

«Она рассказывала, что, совершая это, он так ей и заявлял: «Так никто не сможет доказать, что я с тобой делаю…», — подтверждают соседи.

При этом девочка летом работала у фермера на сборе урожая. В частности приносила домой заработанные за день 300 гривен на уборке картофеля, которые мать с отчимом у нее отбирали и пропивали.

По данным начальника службы по делам детей Староказацкой ОТГ Ирины Ивановой, которые она озвучила в ходе совещания по вопросам защиты прав детей, девочка жила в ужасающих условиях, была забита и запугана. Ее младший 9-летний брат (сын отчима) тоже ничего хорошего от родителей не видел, его воспитанием никто не занимался, а лишь всякий раз отсылали его в магазин за спиртным.

Начальница службы по делам детей также выразила обеспокоенность бездействием правоохранителей: «Я узнала, что когда маму и отчима забирали к участковому в кабинет, то у мамы, находившейся в неадекватном состоянии, взяли заявление о том, что она не имеет претензий к отчиму, так как именно она является законным представителем ребенка. А когда я попросила принять заявление от меня, как от начальника службы по делам детей, как официального представителя ребенка, мне было отказано», — рассказала Ирина Иванова.

Только после активного вмешательства в эту историю социальных служб и волонтеров, направления соответствующих запросов на имя руководителей региональных прокуратуры и Нацполиции, в субботу, 15 августа, появилась официальная информация.

«Правоохранители проверяют сообщение об изнасиловании несовершеннолетней жительницы Белгород-Днестровского района ее отчимом. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины», — сказано в сообщении полиции.

Девочку изъяли из семьи. Сейчас она находится в реабилитационном центре.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Новой Одессе Николаевской области 44-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку, пока ее мама была на работе.

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