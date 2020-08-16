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Происшествия

На оккупированной части Донбасса горит бывшая шахта Ахметова: первые детали и фото

10:23 16 августа 2020
пожар на шахте

В оккупированном Кировском Донецкой области произошел пожар на одной из крупнейших шахт «Комсомолец Донбасса», которая входила в бизнес-империю Рината Ахметова. Ранее из-за обстрелов боевиков возник пожар вблизи передовой в районе Зайцево.

По информации очевидцев, в 3 часа ночи произошло замыкание на верхушке главного ствола и загорелся грузовой копер.

В местных пабликах сообщают, что шахту обесточили, а горняков вывели на поверхность.

«Шахта не горит, а только ствол, верхняя его часть. Обесточили все. Выключен главный рубильник шахты, люди все выведены, пострадавших нет».

Рабочим обещают «остановку надолго или очень надолго».

Других подробностей происшествия пока нет.

«ФАКТЫ» писали о пожаре у Славянска, где фермеры подожгли скошеное пшеничное поле. Тогда огонь близко подошел к расположенному рядом заповеднику «Меловая флора».

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