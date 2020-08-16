- 11:38 Титулованный велогонщик упал с 15-метровой высоты и выжил
- 10:50 Ученые выяснили, что вино защищает от коронавируса
- 10:49 «Интер» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на полуфинал Лиги Европы
- 10:23 На оккупированной части Донбасса горит бывшая шахта Ахметова: первые детали и фото
- 10:13 Белорусы готовят общенациональную забастовку: в ответ на это бюджетников в Минск везут автобусами
- 09:40 "Я с рабочими БелАЗа": белорусский посол поддержал протестующих
- 09:28 За сутки в Харьковской области коронавирусом заболели 228 человек
- 09:14 Миочич – Кормье: видео третьего боя супертяжей в UFC
- 09:08 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:51 Арестовать Лукашенко: Бабченко спрогнозировал "идеальный" план Кремля для Беларуси
- 08:27 «Лион» вслед за «Ювентусом» выбил из Лиги чемпионов «МанСити»: видеообзор матча
- 08:26 Умер младший брат Трампа
На оккупированной части Донбасса горит бывшая шахта Ахметова: первые детали и фото
В оккупированном Кировском Донецкой области произошел пожар на одной из крупнейших шахт «Комсомолец Донбасса», которая входила в бизнес-империю Рината Ахметова. Ранее из-за обстрелов боевиков возник пожар вблизи передовой в районе Зайцево.
По информации очевидцев, в 3 часа ночи произошло замыкание на верхушке главного ствола и загорелся грузовой копер.
В местных пабликах сообщают, что шахту обесточили, а горняков вывели на поверхность.
«Шахта не горит, а только ствол, верхняя его часть. Обесточили все. Выключен главный рубильник шахты, люди все выведены, пострадавших нет».
Рабочим обещают «остановку надолго или очень надолго».
Других подробностей происшествия пока нет.
«ФАКТЫ» писали о пожаре у Славянска, где фермеры подожгли скошеное пшеничное поле. Тогда огонь близко подошел к расположенному рядом заповеднику «Меловая флора».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!
Ветер: 1 м/с С
Давление: 749 мм