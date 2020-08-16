Путь от машины был в крови: в Харькове таксист с перерезанной шеей самостоятельно добрался до больницы

Вечером в субботу, 15 августа, в харьковскую больницу обратился мужчина-водитель такси с ножевым ранением шеи. Ранее в Киеве таксиста обстрелял безденежный пассажир.

Харьковского пострадавшего сразу госпитализировали и отправили на операцию.

Как сообщили в областном главке полиции, 51-летний мужчина, водитель такси, сам доехал до больницы и дошел до приемного отделения. Весь путь от его машины до больницы был в крови.

Правонарушителем оказался 37-летний знакомый потерпевшего таксиста.

Во время осмотра машины пострадавшего и опроса свидетелей, копы установили, что ранение мужчина получил в ходе конфликта со своим знакомым. Находясь в салоне транспортного средства, злоумышленник ударил потерпевшего раскладным ножом в область шеи. Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю. Ему грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в 2019 году в Киеве на Кольцевой дороге расстреляли таксиста.

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