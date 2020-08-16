- 16:45 Где смотреть онлайн «Лейпциг» — «ПСЖ»: расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов
- 16:37 На митинг в центре Минска вышли десятки тысяч людей: впечатляющие фото и видео
- 15:59 Лукашенко сказал белорусам, что стоит перед ними на коленях, но так и не встал: появилось видео
- 15:59 "Мы с кем-то воюем?": в России опубликовали фото с кладбища военной техники у границы с Украиной
- 15:59 Гран-при Испании: онлайн-видеотрансляция шестого этапа Формулы-1
- 15:25 Жара усилится: синоптики обещают в Украине неделю настоящего лета
- 15:15 «Интер» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча ½ финала Лиги Европы
- 15:04 Комик Галыгин поддержал протестующих в Беларуси
- 14:55 Еще немного — и рванула бы газовая труба: в центре Одессы прогремел взрыв
- 14:44 Гран-при Испании: где смотреть онлайн шестой этап Формулы-1
- 14:42 Масштабные протесты в Беларуси продолжаются (прямая трансляция)
- 14:36 Лукашенко снова говорил с Путиным: что известно на данный момент
Еще немного — и рванула бы газовая труба: в центре Одессы прогремел взрыв
Ранним утром воскресенье, 16 августа, в историческом центре Одессы раздался взрыв. По словам свидетелей, «хлопок был очень даже не слабый». Во всяком случае, около 4-х часов утра все жильцы дома № 7 по улице Асташкина, а также большая часть проживающих в соседних домах были уже «на ногах». Они рассказывают, что «после взрыва во дворе все кругом пылало, и тушили всем миром».
Момент поджога зафиксировала камера наружного наблюдения. Активным жильцам удалось раздобыть запись. На ней видно, как во двор жилого дома заходит молодой человек в шортах, с пластиковой баклажкой в руках. Последняя полна какой-то жидкостью…
«Мы проснулись от взрыва, лестница была в огне, — рассказала жительница дома Лейла Жданова. — Слава богу, у нас железная наружная лестница. Мы поливали ее водой сверху всеми соседями со всех сторон, но не могли потушить, выйти из дома не могли. Нас спас мужчина из соседнего дома, который вынес огнетушитель. Еще немного и рванула бы газовая труба…».
Женщина выложила видео в Facebook. На кадрах видно, что злоумышленник, устроивший взрыв с последующим пожаром, обжег ногу. Во дворе, обхваченном пламенем, остался его обгоревший тапок. Также известно, что поджигатель после инцидента выбежал на улицу Тираспольскую.
В полиции данный инцидент пока не комментируют, говорят, что идет поиск злоумышленника.
Как сообщали «ФАКТЫ», в июне в Киеве произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на Позняках. Жители рассказывали изданию, как им чудом удалось выжить.503
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.
Ветер: 2 м/с С
Давление: 749 мм