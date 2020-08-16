27.28 / 27.46 32.00 / 32.35
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Во Львове автомобиль сбил женщину на тротуаре, а потом едва не переехал (видео)

20:08 16 августа 2020
дтп

ДТП в областных центрах Украины подтверждают, что даже находясь на тротуаре пешеходы не могут чувствовать себя в безопасности. Так, во Львове 16 августа в районе Галицкой площади Ford Fiesta сбил женщину. Туристка из Червонограда шла к остановке автобуса, когда на нее налетел автомобиль. Удар был настолько сильным, что пострадавшую отбросило на несколько метров вперед на тротуар.

На этом злоключения не закончились: водитель авто не справилась с управлением и наехала на не успевшую встать жертву. Женщину госпитализировали в ближайшую больницу. Видео ДТП опубликовал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Как рассказала патрульная полиция Львова, оказалось, что за рулем авто находилась 65-летняя жительница Львова. Она оправдывалась, что к аварии привели технические неполадки в машине.

Напомним, ранее в Харькове пожилому водителю стало плохо за рулем, и авто потеряло управляемость. Вышедшую из-под контроля машину пришлось останавливать случайному свидетелю. А в Киеве пьяный водитель не смог выбрать нужную полосу на широком проспекте Победы, выехал на тротуар и разгромил торговый павильон.

463

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

марта коломиец

Ушла из жизни известная журналистка Марта Коломиец

дтп

Во Львове автомобиль сбил женщину на тротуаре, а потом едва не переехал (видео)

Протесты

На митинг в центре Минска вышли десятки тысяч людей: впечатляющие фото и видео

шарики плакаты минск

«Лукашенко, улетай», смена флага и венки под мэрией: как прошел восьмой день протестов в Беларуси (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер