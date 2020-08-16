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Во Львове автомобиль сбил женщину на тротуаре, а потом едва не переехал (видео)
ДТП в областных центрах Украины подтверждают, что даже находясь на тротуаре пешеходы не могут чувствовать себя в безопасности. Так, во Львове 16 августа в районе Галицкой площади Ford Fiesta сбил женщину. Туристка из Червонограда шла к остановке автобуса, когда на нее налетел автомобиль. Удар был настолько сильным, что пострадавшую отбросило на несколько метров вперед на тротуар.
На этом злоключения не закончились: водитель авто не справилась с управлением и наехала на не успевшую встать жертву. Женщину госпитализировали в ближайшую больницу. Видео ДТП опубликовал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Как рассказала патрульная полиция Львова, оказалось, что за рулем авто находилась 65-летняя жительница Львова. Она оправдывалась, что к аварии привели технические неполадки в машине.
Напомним, ранее в Харькове пожилому водителю стало плохо за рулем, и авто потеряло управляемость. Вышедшую из-под контроля машину пришлось останавливать случайному свидетелю. А в Киеве пьяный водитель не смог выбрать нужную полосу на широком проспекте Победы, выехал на тротуар и разгромил торговый павильон.463
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