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Ночью сожгли машину, на которой работал журналист Михаил Ткач (фото)
В ночь на 17 августа неизвестные сожгли автомобиль Kia Cerato, принадлежащий редакции программы «Схемы». Журналист Михаил Ткач напомнил, что именно этот автомобиль расследователи использовали при работе над последними громкими сюжетами об использовании власть имущими кортежей и фейковых автономеров.
«Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома, где проживает водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?» — задается вопросом Ткач в Facebook.
Напомним, 8 августа в квартире Михаила Ткача были выявлены следы возможной прослушки. Самого «жучка» не обнаружили, найдены только пробуренные отверстия в потолке. Эксперты считают, что аппаратуру могли убрать, либо еще не успели поставить, либо хотели напомнить журналистам о возможностях спецслужб.248
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