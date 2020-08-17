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Зеленский отреагировал на поджог авто журналиста «Схем» и вспомнил, как ему самому сожгли машину

11:44 17 августа 2020
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поджог машины журналиста программы «Схемы» Михаила Ткача, который произошел в ночь на 17 августа.

Зеленский в своем Facebook провел параллели со случаем, когда ему самому сожгли автомобиль.

«В декабре 2014-го неподалеку от дворца «Украина» неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы «Схемы», — заявил президент.

Зеленский также отметил, что в свое время его творческий коллектив прошел через прослушивание, слежку, препятствия и запреты в проведении концертов и съемок.

«Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти тянула за собой преследования или запугивания», — написал он.

Ранее сообщалось, что в квартире журналиста «Схем» были обнаружены следы «прослушки».

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