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Зеленский отреагировал на поджог авто журналиста «Схем» и вспомнил, как ему самому сожгли машину
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поджог машины журналиста программы «Схемы» Михаила Ткача, который произошел в ночь на 17 августа.
Зеленский в своем Facebook провел параллели со случаем, когда ему самому сожгли автомобиль.
«В декабре 2014-го неподалеку от дворца «Украина» неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы «Схемы», — заявил президент.
Зеленский также отметил, что в свое время его творческий коллектив прошел через прослушивание, слежку, препятствия и запреты в проведении концертов и съемок.
«Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти тянула за собой преследования или запугивания», — написал он.
Ранее сообщалось, что в квартире журналиста «Схем» были обнаружены следы «прослушки».211
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