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Смертельное ДТП на Львовщине: «в лоб» столкнулись автобус и легковушка (фото)
В понедельник, 17 августа, на автотрассе Киев -- Чоп в Сколевском районе произошло ДТП. Ранее во Львове машина едва не переехала лежащую на тротуаре женщину.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области, предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением, в результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с полным пассажиров автобусом «Эталон» сообщением Стрый -- Матков. От полученных травм погибла 59-летняя пассажирка авто, водителя Renault и двух других его пассажиров госпитализировали. В автобусе никто не пострадал.
Виновнику ДТП угрожает лишение свободы сроком до восьми лет.
Ранее сообщалось, что на Житомирской трассе авто BMW столкнулось с байком.265
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