27.24 / 27.48 31.99 / 32.48
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельное ДТП на Львовщине: «в лоб» столкнулись автобус и легковушка (фото)

12:13 17 августа 2020
На месте ДТП

В понедельник, 17 августа, на автотрассе Киев -- Чоп в Сколевском районе произошло ДТП. Ранее во Львове машина едва не переехала лежащую на тротуаре женщину.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области, предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением, в результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с полным пассажиров автобусом «Эталон» сообщением Стрый -- Матков. От полученных травм погибла 59-летняя пассажирка авто, водителя Renault и двух других его пассажиров госпитализировали. В автобусе никто не пострадал.

Виновнику ДТП угрожает лишение свободы сроком до восьми лет.

Ранее сообщалось, что на Житомирской трассе авто BMW столкнулось с байком.

265

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

осенняя погода

Холодные ночи: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни

лукашенко

Лукашенко публично освистали на митинге, его речь встретили криками: "Уходи!"

Врачи

Где в Украине самая высокая смертность от COVID-19: неожиданная статистика

Доминик Рааб

Первый пошел: Британия не признает результаты выборов в Беларуси

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер