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Происшествия

СБУ проводит обыск в Закарпатской ОГА: первые детали

13:09 17 августа 2020
Обыск

В понедельник, 17 августа, сотрудники СБУ проводят обыск в Закарпатской облгосадминистрации. Ранее на крупной взятке задержали главу Кировоградской ОГА.

Как сообщает в своем Telegram-канале ужгородский журналист Виталий Глагола, подозрения вручили бывшему директору Департамента здравоохранения Елизавете Биров и ее заместителю Ивану Гуштану.

По информации журналиста, правоохранители расследуют закупку защитных халатов для закарпатских медиков. Чиновников подозревают в том, что они купили 57 тысяч непригодных к использованию медицинских костюмов. Предварительно известно, что вместо закупки костюмов биологической защиты и респираторов были приобретены якобы строительные костюмы. Следствие утверждает, что закупка была проведена без тендера и по завышенной цене. Рыночная цена костюма составляет 300 гривен, а их приобрели по 480 гривен за штуку. В результате убытки составили 30 млн грн.

Подозрение также вручили директору фирмы-поставщика ООО «Гуд-медикал» Олегу Гудашу.

Ранее сообщалось, что массовые обыски прошли в больницах Львовщины: обнаружены крупные суммы денег.

Фото: Виталий Глагола

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