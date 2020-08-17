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Происшествия

Смертельное ДТП под Херсоном: фура сбила двух человек и скрылась (фото)

14:48 17 августа 2020
ДТП

Ночью 17 августа в дежурную часть Каховского отдела полиции поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на 89-м километре автодороги Одесса — Мелитополь — Новоазовск. Грузовой автомобиль совершил наезд на двух человек и, не останавливаясь, уехал. Несколькими днями ранее смертельное ДТП произошло в Одесской области, на трассе Одесса — Киев фура протаранила автопоезд.

Как рассказал «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела следственного управления Херсонского областного главка полиции Евгений Шаталов, полицейские установили, что пострадавшие — это водители двух легковых автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2105. Оба — жители Днепропетровской области. У «восьмерки» пробилось колесо, и водитель остановил автомобиль на обочине, водитель «пятерки» тоже остановился, чтобы помочь поставить «запаску». Во время ремонта на них наехал грузовик, умчавшийся в сторону Херсона.

От полученных травм 35-летний водитель ВАЗ-2108 погиб на месте, а помогавший ему 41-летний мужчина получил травмы. Он был доставлен в Каховскую районную больницу. По словам пострадавшего, наезд совершил современный грузовой тягач иностранного производства белого цвета с прицепом типа «фура» со светло-серым тентом.

Полиция просит возможных свидетелей происшествия или граждан, которые могут оказать полезную информацию о случившемся, позвонить по телефону 102 или (066) 023−11−14 (старший следователь Максим Гудзь). Конфиденциальность гарантируется.

Накануне во Львове автомобиль сбил туристку на тротуаре, а потом едва не переехал. В сеть попало видео.

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