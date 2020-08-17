Во Львове задержали подозреваемого в организации поджога авто журналистки

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала организатора поджога авто журналистки «Радіо Свобода» Галины Терещук. Спецоперация прошла во Львове, сообщили в СБУ.

Задержанный — бывший сотрудник Национальной полиции Украины. Ему объявлено о подозрении по части 3 статьи 27 («Соучастие в преступлении») и части 2 статьи 347−1 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января. В конце февраля стало известно, что в организации преступления подозревают старшего оперуполномоченного отдела уголовной полиции Франковского отделения полиции Михаила Чердака. Его объявили в розыск.

Исполнителя преступления — 19-летнего жителя Хмельницкого — задержали в Одессе. Суд приговорил его к пятилетнему заключению с трехлетним испытательным сроком.

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