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Происшествия

В Харькове мужчина сорвался с балкона 8-го этажа, когда за ним пришли полицейские: детали происшествия (фото, видео)

22:29 17 августа 2020
В Харькове мужчина сорвался с балкона 8-го этажа, когда за ним пришли полицейские: детали происшествия (фото, видео)

В Харькове 39-летний мужчина погиб, пытаясь избежать задержания полицией. Напомним, ранее в Харькове мужчина взорвал себя на балконе многоэтажки.

Как сообщили в Управлении Национальной полиции, он находился в гостях у своей знакомой — жительницы многоэтажного дома по проспекту Победы в Шевченковском районе. Когда же к ней пришли полицейские, чтобы проверить его причастность к совершению преступления, гость перелез через балкон 8 этажа, не удержался, упал с высоты и погиб на месте.

Злополучный балкон

Ранее он уже был неоднократно судим за разбои, кражи и грабежи.

Напомним, ранее во Львовской области полиция задержала сбежавшего из колонии убийцу-рецидивиста.

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В Харькове мужчина сорвался с балкона 8-го этажа, когда за ним пришли полицейские: детали происшествия (фото, видео)

В Харькове мужчина сорвался с балкона 8-го этажа, когда за ним пришли полицейские: детали происшествия (фото, видео)

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