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Под Черниговом автобусную остановку "заминировали" будильниками (видео)
Похоже, слава «подрывников», доставляющих своими «шутками» массу хлопот спасателям и правоохранителям, докатилась от столицы до небольших населенных пунктов.
Так, в Мрине Черниговской области на остановке общественного транспорта селяне обнаружили два предмета, которые показались им опасными, потому что один из них выдавал звуковые сигналы.
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
«После обеда 17 августа в Носовское отделение полиции обратилось руководство Мринской объединенной территориальной общины с сообщением об обнаружении на автобусной остановке села двух подозрительных предметов. Граждан насторожило то, что на урне лежали две металлические коробки, одна из которых была перемотана изолентой и выдавала звуковые сигналы», — говорится в сообщении.
Осмотрев необычные коробки, правоохранители вызвали специалистов взрывотехнического отдела. К их приезду полиция перекрыла все подъезды к остановке общественного транспорта, чтобы обезопасить граждан от потенциальной опасности.
Приняв все меры предосторожности, взрывотехники разрушили подозрительные предметы гидродинамическим ударом, применив заряд малой мощности.
В банках не оказалось взрывчатых материалов — внутри находились только два будильника.
«Похоже, какой-то местный Кулибин таким образом нелепо пошутил», — сделали вывод правоохранители.
При этом полиция выразила благодарность неравнодушным гражданам за бдительность, ведь в случае реальной опасности это сообщение спасло бы чьи-то жизни.
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