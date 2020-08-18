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Происшествия

Под Черниговом автобусную остановку "заминировали" будильниками (видео)

0:35 18 августа 2020
Взрывники

Похоже, слава «подрывников», доставляющих своими «шутками» массу хлопот спасателям и правоохранителям, докатилась от столицы до небольших населенных пунктов.

Так, в Мрине Черниговской области на остановке общественного транспорта селяне обнаружили два предмета, которые показались им опасными, потому что один из них выдавал звуковые сигналы.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

«После обеда 17 августа в Носовское отделение полиции обратилось руководство Мринской объединенной территориальной общины с сообщением об обнаружении на автобусной остановке села двух подозрительных предметов. Граждан насторожило то, что на урне лежали две металлические коробки, одна из которых была перемотана изолентой и выдавала звуковые сигналы», — говорится в сообщении.

Осмотрев необычные коробки, правоохранители вызвали специалистов взрывотехнического отдела. К их приезду полиция перекрыла все подъезды к остановке общественного транспорта, чтобы обезопасить граждан от потенциальной опасности.

Приняв все меры предосторожности, взрывотехники разрушили подозрительные предметы гидродинамическим ударом, применив заряд малой мощности.

В банках не оказалось взрывчатых материалов — внутри находились только два будильника.

«Похоже, какой-то местный Кулибин таким образом нелепо пошутил», — сделали вывод правоохранители.

При этом полиция выразила благодарность неравнодушным гражданам за бдительность, ведь в случае реальной опасности это сообщение спасло бы чьи-то жизни.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле Киеве неадекват «заминировал» школу и пытался взорвать многоэтажку.

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