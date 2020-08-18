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Перед родами на учете не состояла: в Мариуполе 19-летняя мать пыталась продать младенца за 400 тысяч грн
В Украине зафиксирована очередная возмутительная попытка горе-матери продать своего ребенка с целью личного обогащения: в Мариуполе правоохранители разоблачили женщину, которая пыталась «сбыть» собственного новорожденного ребенка.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области.
«Досудебным расследованием установлено, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, так как не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка», — сказано в сообщении.
Родив дитя, она в течение 2 месяцев, подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого «оценила» в 400 тыс. грн.
За полученные деньги злоумышленница планировала купить квартиру и автомобиль.
Благодаря слаженной работе правоохранителей горе-мать была задержана во время получении денежных средств от «покупателя» в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас младенца передали под наблюдение врачей в городскую детскую больницу.
Продолжаются неотложные следственные действия. Решаются вопросы сообщения задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.
Ранее «ФАКТЫ» писали о задержании в Черкассах роженицы, продавшей на пороге роддома своего ребенка за 140 тысяч гривен. Оказалось, это уже третий ребенок незамужней местной жительницы, относительно которой неоднократно составлялись админпротоколы за проституцию.64
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