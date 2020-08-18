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В Николаеве депутатов ОПЗЖ забросали яйцами (фото, видео)
Скандалом закончился брифинг депутатов Николаевских областного и городского советов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — по результатам сбора подписей за проведение выборов в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей. Организаторы заявили, что их политсила собрала более 5 тысяч подписей за проведение выборов на подконтрольной Украине территории Донбасса, которые отменила ЦИК из соображений безопасности.
Во время брифинга присутствующие здесь активисты заявили, что среди кандидатов от ОПЗЖ — обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность Украины Неля Штепа, поэтому даже из-за этого их партия вообще не имеет права представлять власть.
В конце брифинга в организаторов полетели яйца от представителей «Нацкорпуса». Одного из бросавших задержала полиция. Как сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области, хотя организаторы брифинга писать заявления не захотели, на 19-летнего местного жителя в Центральном отделе полиции был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скандальная экс-мэр Славянска Неля Штепа снова оказалась под следствием. Против Штепы открыто уголовное производство из-за убийства офицера СБУ.
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