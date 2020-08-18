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Новый национальный антирекорд: водитель из Одессы превысил скорость 28 раз за неделю
Патрульная полиция зафиксировала и предала огласке нарушителей скоростного режима. Вернее, победителей в этом антирейтинге.
Главной «номинации» — наибольшее число нарушений за неделю — удостоился водитель автомобиля Toyota Camry с госномерами ДОУ ВН159 ***. Не составляет труда понять, что это авто зарегистрировано в Одесском регионе. Именно оно 28 раз (!) попадало в поле зрения камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
«Это абсолютный антирекорд, — констатируют полицейские. — В том числе на трассе международного зачения М-05 Одесса — Киев, по которой данная машина передвигалась, в частности, 10 августа со скоростью более 150 км в час».
По частоте нарушений равных данному авто нет, а вот по превышению скорости — еще 194, которые превысили отметку в 169 км/час. Они позволяли себе «выжимать» из своих стальных коней все возможное и даже больше того.
Например, Mercedes-Benz GLE, ДОУ КА000 *** - 212 км в час, Mercedes-Benz GLS 400, ДОУ AХ707 *** - 210 км в час — на автодороге М03 Киев — Харьков — Довжанский, где на указанном участке разрешена скорость 110 км в час.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в июле из-за участившихся ДТП полиция Одесской области начала круглосуточное патрулирование всех аварийных участков дорог.
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