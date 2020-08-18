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Происшествия

Во Львове работница детского сада сгорела во время сжигания мусора

13:29 18 августа 2020
сжигание мусора во дворе

Трагедия произошла во Львове в понедельник, 17 августа, в детском саду «Веселка», расположенном на улице Китайской. (Напомним, на Львовщине детские сады возобновили работу после карантина в июле.)

— На территории детского садика было обнаружено тело 68-летней женщины, которая работала сторожем в этом дошкольном учебном заведении, — сообщает Львовский городской совет.

По информации руководителя отдела образования Сыховского и Лычаковского районов Зоряны Хонько, вероятной причиной несчастного случая стало неосторожное обращение с огнем. Отмечается, что погибшая много лет работала в этом детском садике.

По предварительной информации полиции, когда женщина сжигала мусор, на ней загорелась одежда. Самостоятельно потушить огонь она не смогла. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, что привело к смерти человека». Ведется расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП под Киевом. Мужчина сжигал мусор у себя во дворе. Огонь перекинулся на соседские хозяйственные постройки и ограждение, а затем — на другие участки и лес.

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