Дело Гандзюк: Левина доставили в суд полуголым (фото, видео)

В Днепровском районном суде Киева открылось первое, подготовительное заседание по делу подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк — Владислава Мангера и Алексея Левина.

На опубликованных адвокатом Маси Найемом фото в соцсети видно, что Левина доставили в суд полуголым.

По его словам, сам подозреваемый так и не объяснил, почему он находится в таком виде, однако заявил, что конвоиры его били.

При этом в конвое ответили, что одежда у Левина есть, но он отказывается одеваться.

В зал заседания его почти занесли, держа его за руки и ноги.

Обращаясь к суду, он заявил о «ежедневных издевательствах», чтобы он дал показания против Мангера.

«Если я не дам показания, то сегодня прокурор будет ходатайствовать под видом безопасности держать меня в ИВС СБУ. Ваша честь, это там, где нет медицины, ничего. Меня там бьют, сегодня меня тянули — тоже побили», — пожаловался он.

Напомним, Болгария экстрадировала Алексея Левина (Москаленко) в Украину в марте 2020 года. Его подозревают в подстрекательстве к нападению на Гандзюк, организации преступления и предоставлении исполнителям важной информации, в том числе о месте проживания будущей жертвы.

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