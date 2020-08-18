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Происшествия

В Николаеве группа торговцев людьми поставляла наркокурьеров для российских новостей (фото, видео)

20:54 18 августа 2020
Бойцы КОРД

Во вторник, 18 августа, правоохранители задержали трех жителей Николаева и области в возрасте от 24, 28, 31 года. Они вербовали и отправляли в Российскую Федерацию людей на «работу» наркокурьерами. Ранее подобную спецоперацию провели полицейские в Киеве.

«Работать» завербованным в Николаеве украинцам не было суждено ни дня. На первом же «деле» по поставке наркотиков их задерживала российская полиция.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, все делалось для того, чтобы зарубежные СМИ получали возможность показать нужную для них «картинку» о «плохой жизни в Украине» и о том, как украинцы вынуждены ехать в Российскую Федерацию и становиться там преступниками.

Пока речь идет о 7 гражданах, переправленных таким образом через границу. Все они сейчас находятся в тюрьмах РФ.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по статье «торговля людьми». Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский омбудсмен Людмила Денисова располагает данными, что в российских тюрьмах томятся около двух тысяч украинцев.

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Бойцы КОРД

В Николаеве группа торговцев людьми поставляла наркокурьеров для российских новостей (фото, видео)

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