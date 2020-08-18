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В Голосеевском парке Киева мужчина пытался повесить свою собаку на глазах у прохожих (фото)
В Киеве в Голосеевском парке мужчина пытался убить собаку. Ранее в селе Пеньки Хмельницкой области два пенсионера издевались над псом, которого тянули за машиной на цепи.
Инцидент в столице произошло вечером 18 августа.
Мужчина в неадекватном состоянии пытался повесить собаку на дереве. Когда помешали две женщины, он скрылся.
Известно, что мужчина местный житель. Он регулярно гуляет в парке и собаку зовут Форсаж, пишет в Facebook Влад Антонов и публикует фото живодера.
Под постом появились возмущенные комментарии.
Напомним, издевательство над собакой, которое устроил в Хмельницкой области директор областного архива Владимир Байдич привело к возбуждению уголовного дела в отношении обидчика. А животное спасли неравнодушные люди.120
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