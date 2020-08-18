27.16 / 27.40 32.03 / 32.51
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Голосеевском парке Киева мужчина пытался повесить свою собаку на глазах у прохожих (фото)

22:48 18 августа 2020
мужчина

В Киеве в Голосеевском парке мужчина пытался убить собаку. Ранее в селе Пеньки Хмельницкой области два пенсионера издевались над псом, которого тянули за машиной на цепи.

Инцидент в столице произошло вечером 18 августа.

Мужчина в неадекватном состоянии пытался повесить собаку на дереве. Когда помешали две женщины, он скрылся.

Известно, что мужчина местный житель. Он регулярно гуляет в парке и собаку зовут Форсаж, пишет в Facebook Влад Антонов и публикует фото живодера.

Под постом появились возмущенные комментарии.

Напомним, издевательство над собакой, которое устроил в Хмельницкой области директор областного архива Владимир Байдич привело к возбуждению уголовного дела в отношении обидчика. А животное спасли неравнодушные люди.

120

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

яблоки

Яблочный Спас 2020: яркие открытки и поздравления

задержание

В украинской разведке ответили на слухи о причастности СБУ к появлению "вагнеровцев" в Беларуси

мужчина

В Голосеевском парке Киева мужчина пытался повесить свою собаку на глазах у прохожих (фото)

Остров из медуз

Громадный остров из медуз: ученые объяснили появление на Азове колонии гигантских корнеротов (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер