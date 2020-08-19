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Смертельное ДТП на Волыни: столкнулись Volkswagen Golf и грузовик Volvo, погиб водитель
Во вторник, 18 августа, в Любомльском районе Волынской области произошло ДТП, в ходе которого пострадали два человека. Днем ранее на Львовщине «в лоб» столкнулись автобус и легковушка.
Об аварии на Волыни сообщили в областном управлении Нацполиции.
По предварительным данным, 23-летний житель райцентра за рулем автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo, где находился 41-летний водитель-гражданин другого государства.
В результате водитель легковушки погиб. Иностранца доставили в больницу.
Сведения следователи внесут в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в субботу, 15 августа, на Житомирском шоссе под Киевом, недалеко от поворота на Чайки произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Со слов водителя автомобиля, он двигался на выезд из города. Перед АЗС начал маневрировать водитель мотоцикла. Транспорт в левом ряду приостановился. Стали тормозить и водители, движущиеся в среднем ряду. А водитель BMW, ехавший в крайней правой полосе, мотоциклиста не видел и продолжил движение.23
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