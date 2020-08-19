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Занизили цену в десятки раз: в Запорожье СБУ разоблачила махинации с коммунальной землей на миллионы гривен
Наряду с проведением обысков в Закарпатской облгосадминистрации сотрудники Службы безопасности Украины изучили и раскрыли незаконные сделки с коммунальной землей в Запорожской области.
В результате мошеннических действий чиновников местный бюджет недополучил 5 млн грн, сообщили в ведомстве.
«В Запорожье Служба безопасности Украины разоблачила незаконные сделки с коммунальной землей, в результате чего бюджет города недополучил более 5 млн гривен», — говорится в сообщении.
В частности, установлено, что в 2017 году Запорожский городской совет заключил договор с частным экспертным учреждением на проведение оценки земельного участка, выделенного под строительство офиса. Зато оценщики в интересах фирмы-покупателя внесли в отчет ложные сведения о реальной стоимости участка, занизив сумму более чем в 10 раз.
Сейчас директору и ведущему эксперту учреждения-оценщика объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 365−2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК.
На указанный земельный участок наложен арест, продолжаются следственные действия.
Кроме того, устанавливается возможная причастность должностных лиц горсовета к сделке. Проверяются материалы в отношении денежных оценок еще более 50-ти земельных участков, совершенных фигурантами дела.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году в Одесской области по ходатайству прокуратуры был арестован фигурант земельных махинаций в Затоке, два года скрывавшийся от следствия — бывший секретарь поселкового совета. Стоимость противоправно отчужденной им земли на Черноморском побережье составила почти 50 миллионов гривен.17
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