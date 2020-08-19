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В Прикарпатье автомобиль «влетел» в трактор: трое погибших (фото)
Смертельное ДТП произошло в Прикарпатье во вторник, 18 августа. Между селами Боднаров и Вистовая Калушского района Ивано-Франковской области водитель Daewoo Lanos выехал на встречную полосу, где столкнулся с трактором John Deere.
Водитель легковушки выполнял обгон на закрытом повороте, сообщает ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.
В результате столкновения с трактором на месте погибли трое пассажиров легковой машины, водитель получил травмы.
Водитель трактора не пострадал. Открыто уголовное производство, ведется следствие.
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