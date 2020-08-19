В России заподозрили блогера в том, что он выдал Украине секретные данные о московском метро: подробности резонансного дела

В России задержали блогера Андрея Пыжа, которого подозревают в незаконном доступе к засекреченным документам о станциях метрополитена Москвы. Ранее в Киеве похитили бизнесмена, судившегося с Россией.

Как сообщает Meduza, Андрей Пыж имеет гражданство России и Украины, он ведет популярный YouTube-канал, где выкладывает ролики с промышленных объектов. Российские правоохранители вменяют ему провоз на территорию Украины секретных данных, которые связаны с линиями метрополитена в Москве и подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения.

В августе Андрея Пыжа арестовал Мещанский суд Москвы. Следствие считает, что Пыж перевез в Украину флешку, на которой были данные, представляющие гостайну. Блогеру грозит до восьми лет колонии.

Ранее в России задержали граждан, протестовавших против поправок в конституцию РФ.

Фото: sozh.info

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