27.19 / 27.45 32.13 / 32.65
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В России заподозрили блогера в том, что он выдал Украине секретные данные о московском метро: подробности резонансного дела

11:13 19 августа 2020
Андрей Пыж

В России задержали блогера Андрея Пыжа, которого подозревают в незаконном доступе к засекреченным документам о станциях метрополитена Москвы. Ранее в Киеве похитили бизнесмена, судившегося с Россией.

Как сообщает Meduza, Андрей Пыж имеет гражданство России и Украины, он ведет популярный YouTube-канал, где выкладывает ролики с промышленных объектов. Российские правоохранители вменяют ему провоз на территорию Украины секретных данных, которые связаны с линиями метрополитена в Москве и подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения.

В августе Андрея Пыжа арестовал Мещанский суд Москвы. Следствие считает, что Пыж перевез в Украину флешку, на которой были данные, представляющие гостайну. Блогеру грозит до восьми лет колонии.

Ранее в России задержали граждан, протестовавших против поправок в конституцию РФ.

Фото: sozh.info

254

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

яблоки

Яблочный Спас 2020: яркие открытки и поздравления

Путин и Лукашенко

Путин сохранит Лукашенко — это худший вариант для Украины, — военный эксперт

яблоки

Православные и грекокатолики празднуют Яблочный Спас: что нельзя делать в этот день

Яблочный Спас

Яблочный Спас: традиции и запреты праздника

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер