Били женщину по голове и ломали ей ребра: под Одессой бандиты ночью напали на судью

В Одесской области ночью неизвестные совершили разбойное нападение на судью. Об этом в Высший совет правосудия, Национальную полицию и Офис генпрокурора сообщил председатель Белгород-Днестровского горрайонного суда (юг Одесской области) Александр Боярский. (В начале года в самой Одессе неизвестные совершили разбойное нападение на дом судьи.)

Он конкретно указал, что четверо неизвестных били и пытали судью Юлию Шевчук, требовали от нее выдать им деньги и драгоценности.

Потерпевшая получила серьезные телесные повреждения: переломы ребер, закрытую черепно-мозговую травму. Она госпитализирована. Полиция открыло уголовное производство.

Было ограбление целью злоумышленников либо стало лишь прикрытием истинной причины нападения, предстоит выяснить следствию.

Инцидент стал достоянием широкой общественности еще и потому, что о нем сообщил в сети один из известных местных адвокатов.

«Статистика раскрываемости не радует. Огорчает и устрашает. Возможно, местный райотдел поправит, но, по моим личным подсчетам, на пять разбоев приходится одно раскрытые. Уже несколько лет слежу за этой темой. Ни одно из дел знакомых мне пострадавших семей не раскрыто. Перелистнули бы и здесь. Если бы не одно но. Жертва преступления — действующий судья местного суда!..» — констатирует адвокат.

Он отмечает, что лично знает не одну семью, которая имеет возможность купить дом, но сознательно живет в многоэтажке. Дело все в том, что люди испытывают страх — «проснуться ночью из-за десятков сильных ударов по голове со стороны четырех-пяти мужчин в масках, избивающих на твоих глазах твоих близких, с вопросом: «Где деньги?».

Юрист подчеркивает: «Об этом должен говорить не блогер. Не адвокат и не общественник. Прокурор района либо начальник полиции, отвечающие за правопорядок на вверенной территории. В идеале — с новостью о задержанных. Это в нормальном правовом государстве. А пока вопрос, висящий в воздухе, другой: «Кто следующий? Даже не когда, а кто?..»

Со своей стороны, председатель местного суда уточняет, что полиция не обратилась в суд с ходатайствами, необходимыми для раскрытия преступления. Все ограничилось только осмотром места происшествия.

Александр Боярский замечает, что за последние годы это уже не первое нападение на судей Белгород-Днестровского горрайонного суда.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Киеве была обезврежена опасная банда уголовников, нападавших на дома бизнесменов.

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