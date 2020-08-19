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Происшествия

В Киеве обстреляли авто полицейских: первые подробности и фото

14:32 19 августа 2020
Полиция

В среду, 19 августа, в Киеве мужчина стрелял в авто патрульных. Злоумышленника задержали. Ранее в Каменском пьяный мужчина стрелял в детей.

Как сообщает Патрульная полиция Киева на своей официальной странице в Facebook, автомобиль правоохранителей проезжал в Соломенском районе, когда к дороге подошел человек. Он неожиданно совершил прицельный выстрел по машине из пистолета. Инспекторы остановились и задержали гражданина.

Злоумышленником оказался 44-летний мужчина, у которого обнаружили не только оружие, но и блокнот с подозрительными контактами. Патрульным показалось странным поведение задержанного, и они вызвали к нему медиков.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе мужчина в шапке и искусственной бороде Деда Мороза сделал пять выстрелов по охраннику металлургического комбината и ранил его.

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