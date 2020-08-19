В Хмельницком под новой многоэтажкой сместился грунт: момент попал на видео

В среду, 19 августа, около 4:00 утра в Хмельницком зафиксировали сдвиг почвы на месте расположения многоэтажного здания. Ранее обвал жилого дома произошел в Одессе.

Как сообщает информационное агентство ХМ-ІНСАЙД, сдвиг почвы произошел под многоэтажкой, находящейся на улице Кармелюка. Городские власти обвиняют в случившемся застройщика. При этом ситуация не расценивается как чрезвычайная. Жителям дома предложили временное отселение. В новостройке проживает более 50 человек.

Ранее сообщалось, что взрыв в Киеве привел к тому, что в районе Позняки рухнуло несколько этажей дома, в результате было несколько жертв. Обвал здания произошел также в Одессе, где не выдержал испытания временем старинный дом, являющийся памятником архитектурного значения.

Фото: скриншот

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