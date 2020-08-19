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Происшествия

Руки зажало дверью: в Киеве маршрутка протянула пенсионерку по асфальту (видео)

17:25 19 августа 2020
маршрутка

В Киеве из-за невнимательного водителя маршрутки снова пострадала пассажирка. Очевидцы рассказывают, что выходившей из салона пожилой женщине зажало руку дверью. Водитель этого не заметил, тронулся с места, автобус проехал по ноге пенсионерки, а потом еще и протащил пострадавшую несколько метров по проезжей части. Как и в более раннем случае, водитель сильно спешил, а потому пренебрег безопасностью пассажиров.

Как сообщает Киев Оперативный, инцидент случился в маршрутке № 587 на проспекте Свободы. Водитель остановился лишь после того, как к маршрутке бросились люди с остановки. 79-летняя пострадавшая отправлена в больницу.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева водитель троллейбуса отъехал от остановки, не убедившись, что все пассажиры вышли. В тот раз дверьми зажало пожилую женщину. У пострадавшей переломы рук и ног, повреждена ключица.

Похожий случай был в Кропивницком: пенсионерке зажало дверьми маршрутки палец. Пострадавшей пришлось ампутировать часть мизинца.

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