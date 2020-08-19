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ФСБ объявила о задержании в Крыму украинского «добровольца»
В оккупированном Крыму российская ФСБ задержала жителя Кировского района и приписала ему участие в несуществующем украинском добробате. Это уже не первый случай, когда вражеские спецслужбы преследуют в Крыму нелояльных жителей и пытаются выдать их за «бойцов батальона имени Номана Челебиджихана». В феврале под таким же предлогом был отправлен в СИЗО крымский татарин, житель Черноморского района.
Мужчине, задержанному 19 августа, объявили, что теперь он рискует 15 лет провести за решеткой. Об этом сообщил российский ТАСС. Суть обвинений состоит в том, что крымчанин якобы в 2016 году выехал на материковую часть Украины, там научился обращаться с оружием, помогал украинским пограничникам, а потом вернулся на полуостров. Теперь оккупанты хотят судить крымчанина «за участие в незаконном вооруженном формировании».
Напомним, преследования крымских татар оккупационными властями начались сразу после аннексии Крыма Россией и продолжаются до сих пор. По сфабрикованному делу о «батальоне Челебиджихана» уже есть и осужденные. Так, к 10 годам тюрьмы приговорили крымского татарина Дилявера Гафарова.
Фото rg.ru136
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