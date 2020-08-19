В сети активизировалась хакерская группировка «Gamaredon», за которой стоят российские спецслужбы. Хакеры могут устроить кибератаку на органы власти Украины и на критически важные объекты государства. Такая атака ожидается ближе к понедельнику, 24 августа, Дню Независимости Украины. Дата выбрана не случайно. В прошлый раз хакеры устроили атаку в преддверие другого украинского государственного праздника — Дня Конституции. Об этом предупредил Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБОУ

Специалисты центра предполагают, что хакеры будут действовать традиционно: рассылая по электронной почте вредоносные программы, имитирующие документы от госорганов. Например, на почту может прийти письмо якобы от СБУ или сообщения с вложением «Оперативне зведення. docx». Когда такой «документ» будет активирован, кибермошенники получат доступ к системам и сетям госучреждения.

Целью кибератаки, как считают в СНБО, является дестабилизация ситуации в Украине. Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов предупредил, что есть угроза не только для Украины, но и для европейских стран.

Центр кибербезопасности просит при выявлении угроз безотлагательно сообщать на е-mail: [email protected]

Напомним, в июне 2017 года от вируса NotPetya пострадали и украинские органы власти, и IT-системы европейских компаний. В ЕС нашли доказательства, что за кибератакой стояла военная разведка РФ. На четверых россиян и главный центр специальных технологий ГРУ России наложены санкции.

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