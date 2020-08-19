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Крыса ела хлеб на прилавке в одном из киевских супермаркетов: в сеть попало видео
В одном из столичных супермаркетов торговой сети «Фуршет» посетители увидели крысу, которая проникла в отдел с хлебопродуктами. Как видно на снятых кадрах, зверек совершенно по-хозяйски вел себя за прилавком, как будто осознавал: символ года никто не посмеет тронуть. Напомним, ранее в скандал из-за крысы в торговом зале попал известный супермаркет во Львове.
Видео разместили на Facebook-странице «Киева оперативного». Учитывая, что грызуны являются переносчиками разных опасных болезней, крыса, которая бегает по булкам и даже не реагирует на снимавшего ее человека, шокирует.
«Ничего такого, просто в „Фуршете“ на Вербицкого крыса ест хлеб», — подписано опубликованное видео. Видеосюжет в сети вызвал интерес у комментаторов, которые по-разному отреагировали — в основном с юмором, причем те, кто удивился или возмутился такому факту, явно в меньшинстве.
Тем временем администрация супермаркета отреагировала на скандал, разместив такую информацию:
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