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В воздухе появился неприятный запах: в оккупированном Армянске произошел новый выброс на "Крымском титане"
В оккупированном Армянске, который неоднократно становился эпицентром экологической катастрофы, произошел новый выброс на заводе «Крымский титан».
Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на сообщение в социальной сети главы оккупационной администрации Армянска Василия Телиженко.
«Сегодня в адрес администрации города стали поступать обращения от жителей городского округа Армянск о появлении неприятного запаха в атмосферном воздухе», — признает пособник оккупантов.
Все произошедшее Телиженко попытался объяснить тем, что утром на заводе произошел выброс сернистого ангидрида, который привел к локальному превышению ПДК загрязняющего вещества в воздух рабочей зоны на территории промышленной площадки предприятия.
Тем не менее, чиновник призвал горожан не волноваться, так как концентрация загрязняющих веществ влияния на здоровье не имеет, и по состоянию на девять утра «не превышает допустимые».
«Данный вопрос находится на контроле профильного министерства. Ситуация в городском округе Армянск стабильная, поводов для паники нет!» — написал росчиновник.
Тем не менее, на всякий случай отключил комментарии в своем аккаунте.
Чему, впрочем, вряд ли стоит удивляться: в августе 2018 года на «Крымском титане» произошел выброс неизвестного вещества. В Армянске и Яны Капу (Красноперекопск) металлические предметы покрывались ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоял стойкий запах кислоты, на газонах лежали мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.
Кроме того, в середине сентября произошел еще один выброс химикатов. Оккупационные «власти» Крыма заявили, что причиной загрязнения является испарение содержания кислотонакопителя, который используется заводом «Крымский титан», в результате жары и длительного отсутствия осадков. Тогда в Армянске был введен режим чрезвычайного положения и принято решение остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.
Напомним, что по данным украинской разведки, ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ. На админгранице с Крымом в Херсонской области было зафиксировано наличие токсичных веществ в воздухе. В связи с ухудшением экологической ситуации из нескольких населенных пунктов были эвакуированы дети.
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