В центре Киева горела многоэтажка: эксклюзивные фото с места пожара

Вечером в среду, 19 августа, в центре Киева загорелась квартира на четвертом этаже в старом четырехэтажном доме по улице Большой Васильковской. Ранее крупный пожар тушили в Днепре, где вспыхнули склады с машинным маслом.

«19 августа в 18:14 в ГСЧС поступила информация, что Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 в четырехэтажном жилом доме в квартире на 4 этаже возник пожар с распространением на чердак», — говорится в сообщении столичных спасателей.

Тушение пожара осложнялось тем, что огонь по деревянным перекрытиям быстро распространялся по площади крыши дома, сообщил корреспондент нашего издания, который побывал на месте происшествия.

Пожару присвоили ранг повышенной сложности.

Борьба с огнем усложнялась тем, что отсутствовали внешние источники водоснабжения.

К борьбе с огнем было привлечено 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

В связи с прибытием пожарных машин и автомобилей правоохранителей на Большой Васильковской образовалась пробка, движение по улице перекрыли.

Примерно через три часа пожар был ликвидирован.

Благодаря действиям пожарных спасены 2 человека, 15 человек выведены на безопасное расстояние.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на 17 августа под Киевом неизвестные сожгли автомобиль Kia Cerato, принадлежащий редакции программы «Схемы». Журналист Михаил Ткач напомнил, что именно этот автомобиль расследователи использовали при работе над последними громкими сюжетами об использовании власть имущими кортежей и фейковых автономеров.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО и ГСЧС

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