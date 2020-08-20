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Происшествия

Грозит до десяти лет с конфискацией: в Киеве на взятке поймали чиновников-коммунальщиков

5:25 20 августа 2020
Взятка

В среду, 19 августа, в Киеве задержаны очередные взяточники, которыми, как показывает опыт, часто оказываются должностные лица, пытающиеся «монетизировать» преступным путем занимаемое ими служебное положение.

В этот раз прокуратурой города Киева был разоблачен на вымогательстве и получении неправомерной выгоды заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства — начальник отдела контроля за благоустройством одной из РГА в Киеве. Кроме того, задержан был его пособник — специалист того же отдела.

Об этом сообщили в городской прокуратуре.

По данным следствия, указанные должностные лица, действуя в сговоре, требовали и получили от предпринимателя 3,5 тыс. долл. за предоставление возможности проведения строительных работ без надлежаще оформленных документов и непринятие контрольных мероприятий.

Правоохранители задокументировали получение должностными лицами указанных средств в два этапа. Во время передачи второго транша в сумме 1,5 тыс. долл. чиновников задержали «на горячем».

Кроме того, главный специалист требовал и получил от этого же предпринимателя еще 25 тыс. грн за решение вопроса о подключении водоснабжения в здание.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Надежды Максимец, компания занимается реконструкцией объектов на территории Подольского района. Поэтому за проведение строительных работ (в данном случае ремонта кровли) без контрольных карточек чиновники потребовали себе вознаграждение.

«Один из участников схемы в ходе переговоров с представителем компании пообещал за 25 тыс. грн еще и содействие в подключении одного из объектов к системам водоснабжения и водоотведения. В ходе контроля за совершением преступления был задокументирован и этот факт», — сказала она.

Сейчас в служебных кабинетах чиновников продолжаются обыски. Решается вопрос о сообщении задержанным подозрения в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 369−2 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле на взятке погорели экс-следователь и адвокат, которые требовали 50 тысяч долларов за «переквалификацию».

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