Министр в "ловушке": глава Минздрава полчаса просидел в застрявшем лифте больницы

Министр здравоохранения Максим Степанов, рассказывавший ранее о материальном обеспечении больниц аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), отправился в среду, 19 августа, с инспекцией в Донецкую область, где в одной из больниц попал в не совсем приятную для себя ситуацию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что в Донецкой области глава ведомства проверял, готовы ли медучреждения Краматорска и Славянска к возможному ухудшению ситуации с коронавирусом.

При этом руководство больниц по-хорошему «хвасталось» перед министром новым оборудованием, планами реконструкции помещений и свежими ремонтами.

Очевидно, воодушевленный радостными сообщениями своих подопечных, министр решил поверить им на слово и проверить, насколько отчеты соответствуют реальности.

К сожалению, обстоятельства оказались неподвластны силе воле администрации медицинских учреждений: в одной из клиник — детской областной больнице — Степанов застрял в лифте и просидел в нем полчаса.

По информации ТСН, внезапная остановка подъемника произошла из-за перегруженности, так как в одной кабине с чиновником захотели проехаться слишком много людей. Но, конечно, вряд ли стоит исключать, что такое же количество пациентов не захочет воспользоваться лифтом в другие дни — в этом случае можно только предположить, сколько им придется просидеть в маленькой тесной кабинке между этажами.

Впрочем, по мнению некоторых представителей мира искусства, пребывание в застрявшем лифте — это своего рода «самоизоляция» во время карантина, поэтому можно только радоваться подобным обстоятельствам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в схожей с описанной ситуацией несколько лет назад оказался и глава Сумской обладминистрации, который на 40 минут застрял в лифте во время инспекторской проверки.

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