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Происшествия

В Киеве сбили лося, гулявшего в районе Выдубичей (видео)

10:20 20 августа 2020
лось

В Киеве сбили лося, обитавшего в лесном массиве рядом с улицей Саперно-Слободской (Голосеевский район). Водитель скрылся. Животное скончалось от тяжелых внутренних травм.

Журналист Влад Антонов сообщил, что к моменту его прибытия на Саперно-Слободскую, лось уже находился в агонии. Тело животного заберут лесники. Полиция намерена зафиксировать инцидент и выяснить личность виновника ДТП.

Напомним, лось жил в районе проспекта Науки и его несколько раз видели в районе транспортной развязки. Зоозащитники считали, что лось забрел в городскую черту еще в юном возрасте и теперь не может самостоятельно вернуться в дикую природу. Команда спасения животных и сотрудники Киевского зоопарка несколько раз пытались отловить лося, но каждый раз безуспешно. Животное не позволяло подойти так близко, чтобы сделать седативный укол.

Как сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году одного из забредших в Киев лосей сбил автомобиль на Южном мосту.

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